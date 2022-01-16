Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России могут создать вакцину на основе штаммов «дельта» и «омикрон»

Иван Линдеманн
15:38 16.01.2022
Вариант создания поливалентного препарата сейчас рассматривают исследователи НИЦ имени Гамалеи.
В России могут создать вакцину на основе штаммов «дельта» и «омикрон»
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Читайте нас на:

В России может появиться поливалентная вакцина, созданная на основе двух штаммов коронавируса. Вариант создания такого препарата сейчас рассматривают исследователи НИЦ имени Гамалеи.

Как отметил заместитель директора Центра, это может быть комбинация штаммов «дельта» и «омикрон».

«Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" и "омикрон"», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Всемирная организация здравоохранения продолжает рассматривать документы по одобрению препарата. Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю необходимую документацию по вакцине.

По последним данным, в России зафиксировано 783 заболевших «омикроном». Еще 19 случаев сегодня впервые выявили в Псковской и Свердловской областях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:20 В стране и мире
Российский спутник сфотографировал шлейф дыма от подводного вулкана в Тихом океане
15:38 В стране и мире
В России могут создать вакцину на основе штаммов «дельта» и «омикрон»
14:45 Спорт
«Единственные в мире»: Тарасова оценила выступление фигуристок на ЧЕ в Таллине
13:59 ОПК
Видео
Цифровой, мощный и уникальный: военные эксперты и пилоты оценили построенный с нуля ракетоносец Ту-160М
12:24 Спорт
Вучич заявил, что власти Австралии депортацией Джоковича унизили сами себя
Популярное
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.