В России могут создать вакцину на основе штаммов «дельта» и «омикрон»

В России может появиться поливалентная вакцина, созданная на основе двух штаммов коронавируса. Вариант создания такого препарата сейчас рассматривают исследователи НИЦ имени Гамалеи.

Как отметил заместитель директора Центра, это может быть комбинация штаммов «дельта» и «омикрон».

«Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" и "омикрон"», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Всемирная организация здравоохранения продолжает рассматривать документы по одобрению препарата. Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю необходимую документацию по вакцине.

По последним данным, в России зафиксировано 783 заболевших «омикроном». Еще 19 случаев сегодня впервые выявили в Псковской и Свердловской областях.