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В Свердловской и Псковской областях выявили первые случаи заболевания «омикроном»

Иван Линдеманн
13:22 16.01.2022
Власти регионов настоятельно просят жителей вакцинироваться и соблюдать санитарные меры.
В Свердловской и Псковской областях выявили первые случаи заболевания «омикроном»
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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«Омикрон» обнаружили еще в двух регионах России. Заболевших сегодня выявили в Свердловской и Псковской областях.

Оперштаб Сверловской области отмечает, что заражены четыре человека. Результаты их тестов лабораторно подтверждены и верифицированы.

«Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся», - добавили там.    

В Псковской области новый штамм выявлен у 15 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Он уточнил, что заболели в том числе двое детей.

«Новый штамм вируса подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов. "Омикрон" крайне контагиозен и распространяется очень быстро. Контактный человек становится заразным уже в первые сутки», - написал глава области у себя в Instagram.

Власти регионов, где впервые обнаружили «омикрон», настоятельно просят жителей вакцинироваться и соблюдать санитарные меры. В настоящее время новая мутация выявлена более чем в 20 субъектах РФ. Инфицированных «омикроном» больше всего в Москве.

На этой неделе руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм почти вдвое сократил инкубационный период коронавируса.

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