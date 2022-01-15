В ВОЗ заявили о предоставлении Россией всей необходимой документации по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по препарату для профилактики коронавиурса «Спутник V». Такое заявление сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«30 декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию (по вакцине "Спутник - V" - прим. ред.), которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции», - сказала она в эфире «Соловьев Live».

Ранее член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы Германии» Петр Быстрон высказал мнение, что вакцина «Спутник V» была бы одобрена в Евросоюзе уже давно, если бы Европейское агентство лекарственных средств (EMA) принимало решения, исходя только из медицинских показателей. Однако ЕМА, уверен политик, исходит также из политических мотивов.

Летом 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V». В настоящий момент препарат одобрен в более чем 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. Эффективность «Спутника V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных человек.