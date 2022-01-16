Психиатр раскрыл, как COVID-19 сказывается на психике человека

Исследования по поводу влияния коронавирусной инфекции на психическое состояние человека на данный момент только проводятся, но уже есть тенденция к тому, что COVID-19 может незначительно ухудшить психологическое состояние, если оно уже было тяжелым, и в целом может понизить эмоциональный фон. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил психолог, психиатр Владимир Крупин.

«На время восстановления от коронавируса может ухудшаться кратковременная память. По моим наблюдениям, пациенты, которые переболели коронавирусом, немного дольше восстанавливаются и физически, и эмоционально, и психологически, чем после обычного ОРВИ. Например, если ОРВИ проходит, то человек начинает как-то быстро функционировать. После коронавируса все-таки пациенты дольше восстанавливаются», - считает врач.

Ранее эксперты объяснили, чем страшен COVID-19 для человеческой психики. По мнению декана факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, главного внештатного специалиста по медицинской психологии Минздрава России Юрия Зинченко, после перенесенной инфекции у людей могут развиться проблемы с памятью и внимательностью, а также расстройства настроения.

Кроме того, врач-невролог Александр Булик заявил, что при заболевании коронавирусом может развиться диссоциация - явление, при котором психика человека не позволяет болезненной информации проникнуть в сознание.

