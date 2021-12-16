Эксперты объяснили, чем страшен коронавирус для психики

Проблемы с памятью и внимательностью, расстройства настроения часто развиваются у людей после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

«Мы жалуемся на память, а чаще всего забываем о внимании. Поэтому та неопределенность и та ситуация послековидная, которая того или иного пациента дальше ведет, она накладывает отпечаток именно на функции внимания, функции планирования», - пояснил специалист.

Заболевание негативно влияет на эмоциональный фон: люди страдают от повышенной тревожности, частых расстройств настроения, снижения настроения, потенциальных депрессивных состояний. Кроме того, нередко наблюдается необычная реакция на обычные раздражители, пишет РИА Новости.

Главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева» Георгий Костюк обратил внимание на панические расстройства, которые часто встречаются после заболевания.