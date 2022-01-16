Врач назвал самый вредный завтрак для сердца и поджелудочной

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности столь любимого россиянами вида перекуса. По словам врача, бутерброды с маслом и сыром могут нанести вред сердцу, а также поджелудочной железе.

«Отказаться от бутерброда — больно для души. Согласиться — больно для сердца или поджелудочной. Если бутербродов оказалось слишком много, и если к ним прилагается алкоголь, возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу. Отсюда острый панкреатит», — написал врач на странице в Instagram.

Также медик добавил, что для сердца имеет наибольшее значение важно не количество съеденных бутербродов, а регулярность их потребления. Вялов обратил внимание, что не призывает совсем отказаться от такого перекуса, однако есть бутерброды каждый день не стоит.

«Куда важнее, собираетесь ли вы повторить эту процедуру завтра, послезавтра, а затем еще и послепослезавтра. Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, и тем быстрее развивается атеросклероз», — объяснил он.

Ранее американские ученые назвали продукт, который способен помочь организму сжечь вредный для здоровья висцеральный жир в области живота.