Назван продукт для сжигания опасного для здоровья жира

Американские ученые из медицинского центра в Уинстон-Салеме назвали продукт, который даст возможность организму сжечь вредный для здоровья висцеральный жир в области живота.

Как передает Daily Express, клубника, в которой содержится большое количество клетчатки, помогает организму избавлять от такого опасного жира. Ученые утверждают, что из-за растворимой клетчатки, которая содержится в этой ягоде, замедляется попадание уже переваренной пищи из желудка в кишечник.

«На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7% за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объема висцерального жира на 7,4% за тот же период времени», — говорится в материале издания.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, что клубника является одной из наиболее полезных ягод, она способна положительно воздействовать на давление, а также замедлять механизмы старения. По словам эксперта, в этой ягоде содержится мало сахарозы и всего 40 калорий на 100 граммов продукта.