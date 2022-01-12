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Скворцова назвала долю омикрон-штамма среди заболевших COVID-19

Роман Захаров
23:23 12.01.2022
Выводы о количестве заболевших штаммом «омикрон» были сделаны в результате исследования тест-системы, разработанной ФМБА.
Скворцова назвала долю омикрон-штамма среди заболевших COVID-19
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency
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Доля инфицированных штаммом «омикрон» среди исследуемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом. Такое заявление сделала глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями, прежде всего "дельтой". Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, (приходится - прим. ред.) 76% "омикрона"», - отметила она в эфире «Россия 24».

Скворцова при этом подчеркнула, что такие выводы были сделаны в результате исследования тест-системы, разработанной ФМБА на выборке московских пациентов с COVID-19.

Напомним, во вторник, 11 января, в России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Она была разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства.

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