Скворцова назвала долю омикрон-штамма среди заболевших COVID-19

Доля инфицированных штаммом «омикрон» среди исследуемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом. Такое заявление сделала глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями, прежде всего "дельтой". Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, (приходится - прим. ред.) 76% "омикрона"», - отметила она в эфире «Россия 24».

Скворцова при этом подчеркнула, что такие выводы были сделаны в результате исследования тест-системы, разработанной ФМБА на выборке московских пациентов с COVID-19.

Напомним, во вторник, 11 января, в России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Она была разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства.