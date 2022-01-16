Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Джокович прокомментировал решение о его депортации из Австралии

Анна Касаткина
11:28 16.01.2022
Теннисист пожелал успешного выступления другим участникам Australian Open.
Джокович прокомментировал решение о его депортации из Австралии
© Фото: Laurent Lairys, Keystone PressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Сербский теннисист Новак Джокович крайне разочарован решением Федерального суда Австралии оставить в силе аннулирование его визы, из-за чего он не сможет принять участие в чемпионате Australian Open. Слова первой ракетки мира приводит издание The Age.

«Крайне разочарован, что не смогу поучаствовать в Australian Open. Но я уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями в вопросе моего отъезда из Австралии. Мне неловко, что в последние недели внимание было сосредоточено на мне. Надеюсь, что теперь мы сможем сосредоточиться на теннисе», - сказал спортсмен.

Теннисист пожелал успешного выступления другим участникам и организаторам чемпионата, волонтерам и болельщикам по всему миру, а также поблагодарил семью, друзей, свою команду и фанатов за поддержку.

По данным издания, юристы Джоковича не будут оспаривать решение об аннулировании визы в Верховном суде Австралии, так как не надеются на успех этого варианта.

Ранее Федеральный суд Австралии постановил повторно аннулировать визу Джоковича и депортировать спортсмена из страны. Ситуация вокруг теннисиста разворачивалась с 5 января, когда у него выявили проблемы с визой. С 5 по 10 января Джокович находился в иммиграционном изоляторе, пока судья не отменил постановление об аннулировании его визы. Повторно визу теннисиста аннулировали 14 января.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:28 Спорт
Джокович прокомментировал решение о его депортации из Австралии
09:46 Армия
Видео
Десять самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский
09:35 В стране и мире
В Германии спрогнозировали сроки запуска «Северного потока-2»
08:16 В стране и мире
Песков напомнил о «мире фейков и лжи» в ответ на обвинения России
08:11 В стране и мире
Россиянам дали советы по защите аккаунта на «Госуслугах» от мошенников
Популярное
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.