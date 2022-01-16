Джокович прокомментировал решение о его депортации из Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович крайне разочарован решением Федерального суда Австралии оставить в силе аннулирование его визы, из-за чего он не сможет принять участие в чемпионате Australian Open. Слова первой ракетки мира приводит издание The Age.

«Крайне разочарован, что не смогу поучаствовать в Australian Open. Но я уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями в вопросе моего отъезда из Австралии. Мне неловко, что в последние недели внимание было сосредоточено на мне. Надеюсь, что теперь мы сможем сосредоточиться на теннисе», - сказал спортсмен.

Теннисист пожелал успешного выступления другим участникам и организаторам чемпионата, волонтерам и болельщикам по всему миру, а также поблагодарил семью, друзей, свою команду и фанатов за поддержку.

По данным издания, юристы Джоковича не будут оспаривать решение об аннулировании визы в Верховном суде Австралии, так как не надеются на успех этого варианта.

Ранее Федеральный суд Австралии постановил повторно аннулировать визу Джоковича и депортировать спортсмена из страны. Ситуация вокруг теннисиста разворачивалась с 5 января, когда у него выявили проблемы с визой. С 5 по 10 января Джокович находился в иммиграционном изоляторе, пока судья не отменил постановление об аннулировании его визы. Повторно визу теннисиста аннулировали 14 января.