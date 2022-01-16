В Центре Гамалеи заявили о начале испытаний препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител

В Центре имени Гамалеи начинаются клинические исследования препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител. Об этом рассказал директор Центра Александр Гинцбург, уточнив, что исследования займут по времени около трех с половиной - четырех месяцев.

«Сейчас начинаются клинические испытания. Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займет порядка трех с половиной - четырех месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», - приводит ТАСС его слова.

Ранее Гинцбург рассказал, что новый препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител был «проверен на "омикроне" и очень хорошо работает».

Накануне директор центра имени Гамалеи сообщил, что российскую вакцину «Спутник V» нет необходимости модифицировать под новый вариант коронавируса «омикрон», в отличие от препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.