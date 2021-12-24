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Гинцбург рассказал об особенностях нового препарата от COVID-19 против «омикрона»

Кира Карон
07:10 24.12.2021
Клинические исследования нового лекарства, по словам эксперта, планируется начать после новогодних праздников, они продлятся три месяца.
Гинцбург рассказал об особенностях нового препарата от COVID-19 против «омикрона»
© Фото: Luz Garcia Keystone Press Agency Globallookpress
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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новый препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Он отметил, что его разрабатывают ученые центра.

«Набор моноклональных антител проверен на омикроне и очень хорошо работает», - отметил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Клинические исследования, добавил Гинцбург, планируют провести после новогодних праздников, они продлятся три месяца.

Ранее научно-исследовательский институт IHME в столице США спрогнозировал, что в мире в ближайшие три месяца будет более трех миллиардов случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Данное число составляет более трети населения Земли.

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