Гинцбург рассказал об особенностях нового препарата от COVID-19 против «омикрона»
Клинические исследования нового лекарства, по словам эксперта, планируется начать после новогодних праздников, они продлятся три месяца.
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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новый препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Он отметил, что его разрабатывают ученые центра.
«Набор моноклональных антител проверен на омикроне и очень хорошо работает», - отметил Гинцбург в интервью РИА Новости.
Клинические исследования, добавил Гинцбург, планируют провести после новогодних праздников, они продлятся три месяца.
Ранее научно-исследовательский институт IHME в столице США спрогнозировал, что в мире в ближайшие три месяца будет более трех миллиардов случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Данное число составляет более трети населения Земли.