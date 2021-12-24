Гинцбург рассказал об особенностях нового препарата от COVID-19 против «омикрона»

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новый препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Он отметил, что его разрабатывают ученые центра.

«Набор моноклональных антител проверен на омикроне и очень хорошо работает», - отметил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Клинические исследования, добавил Гинцбург, планируют провести после новогодних праздников, они продлятся три месяца.

Ранее научно-исследовательский институт IHME в столице США спрогнозировал, что в мире в ближайшие три месяца будет более трех миллиардов случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Данное число составляет более трети населения Земли.