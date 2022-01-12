Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не нужно модифицировать под «омикрон»

Российскую вакцину «Спутник V» нет необходимости модифицировать под новый вариант коронавируса «омикрон», в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

На соответствующий вопрос «Интерфакса» Гинцбург ответил отрицательно.

«Остается та же самая рекомендация - вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев», - добавил Гинцбург.

Он уточнил, что «Спутник V» работает против разных штаммов из-за не фиксированной конформации S-белка. Благодаря ей у привитых образуется более широкий спектр нейтрализующих антител, пояснил Гинцбург.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для того, чтобы сдерживать распространение в России нового штамма «омикрон».