Кличко допустил отключение в Киеве света, тепла и водоснабжения

Ранее в «Укрэнерго» предупредили жителей страны о переходе к принудительным отключениям электроэнергии из-за повышенной нагрузки на сети.

© Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что горожане могут остаться без воды, отопления и электричества. Слова мэра украинской столицы приводит портал «Страна».

«Мы делаем все, чтобы этого не произошло <...> Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева», - приводит издание заявление киевского градоначальника.

В конце октября в «Укрэнерго» сообщили, что в стране могут перейти к принудительным отключениям электроэнергии. Причина - повышенная нагрузка на сети. Потребителей призвали сократить время использования мощных электроприборов, особенно в вечернее время.

Проблемы с электричеством на Украине начались 10 октября, когда Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, организатором и исполнителем которого стала СБУ.