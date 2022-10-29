В «Укрэнерго» допустили принудительное отключение света по всей стране

Украинцев призвали уменьшить пользование мощными электроприборами, особенно в вечернее время.

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В вечерний пик в субботу из-за увеличения нагрузки на сети на Украине могут быть применены принудительные ограничения по всей страны. Об этом сообщили в госэнергокомпании «Укрэнерго».

«Сегодня утром диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей. Теплая погода и выходной день способствовали этому ... предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей. Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения», - сообщается в Telegram-канале компании.

Потребителей призвали уменьшить пользование мощными электроприборами, особенно в вечернее время. В отдельных регионах Украины из-за повреждения электросетей свет будет недоступен в течение большей части дня.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала покинувших страну не возвращаться зимой и перезимовать в другом месте. По ее словам, энергосеть может не выдержать нагрузок.