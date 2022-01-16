В ВОЗ заявили о «меньшей серьезности» омикрона в сравнении с другими штаммами COVID-19

У медиков есть доказательства, что «омикрон» менее серьезен, чем другие штаммы коронавируса, однако недооценивать этот вариант инфекции нельзя. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Есть сейчас доказательства, что, кажется, "омикрон" менее серьезный, чем (предыдущие штаммы - прим. ред.), но это не значит, что он несерьезный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания», - сказала она в эфире «Соловьев LIVE».

Помимо это, Вуйнович сообщила, что РФПИ предоставил всю необходимую документацию в ВОЗ о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе со «Звездой» заявил, что омикрон-штамм является продуктом «естественного хода эволюции коронавируса в человеческой популяции», и характеризуется более высокой заразностью, чем предыдущие варианты инфекции, но при этом значительно меньшей летальностью, благодаря чему «омикрон» можно сравнить с возбудителем простых сезонных простудных заболеваний.