В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Болгария начинает официальные поставки оружия Украине

Анна Касаткина
06:30 05.11.2022
Страна планирует отправлять Киеву старую советскую технику.
Болгария начинает официальные поставки оружия Украине
© Фото: Ilya Galakhov globallookpress
Читайте нас на:

Болгария начинает поставки оружия Украине, соответствующее решение одобрил парламент страны. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

Решение о поставках оружия одобрили 175 членов Национального собрания Болгарии, 49 проголосовали против, еще один человек воздержался. Оно заменило предыдущее решение, принятое в мае, согласно которому страна помогала Украине только с ремонтом военной техники.

В течение месяца болгарское правительство должно будет определить, какую военную технику можно будет поставить, а также обсудить с НАТО и Евросоюзом вопрос замены старой советской техники, которая отправится на Украину.

При этом речь не идет о поставке Киеву тяжелого вооружения, отмечал ранее временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов. Он пояснил, что в этом случае страна потеряет свой оборонный потенциал и его нельзя будет восстановить быстро.

В сентябре болгарские и польские журналисты вскрыли тайные поставки оружия из Болгарии на Украину. Отмечалось, что болгарская и румынская компании отправляют Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня «Град», гаубиц «Гвоздика» и «Акация».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:07 В стране и мире
Видео
В Костроме полыхает кафе на площади 3500 квадратных метров
03:53 В стране и мире
Италия, Австрия и Германия впервые выступили против резолюции РФ о борьбе с нацизмом
03:29 В стране и мире
ВСУ выпустили по Сватово 4 ракеты из РСЗО HIMARS
02:32 В стране и мире
NYT назвала возможных преемников Столтенберга
02:13 Армия
Уничтожение РСЗО и контрудар: в Минобороны рассказали об очередных подвигах российских бойцов на Украине
Популярное
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.