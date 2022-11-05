Болгария начинает официальные поставки оружия Украине

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Болгария начинает поставки оружия Украине, соответствующее решение одобрил парламент страны. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

Решение о поставках оружия одобрили 175 членов Национального собрания Болгарии, 49 проголосовали против, еще один человек воздержался. Оно заменило предыдущее решение, принятое в мае, согласно которому страна помогала Украине только с ремонтом военной техники.

В течение месяца болгарское правительство должно будет определить, какую военную технику можно будет поставить, а также обсудить с НАТО и Евросоюзом вопрос замены старой советской техники, которая отправится на Украину.

При этом речь не идет о поставке Киеву тяжелого вооружения, отмечал ранее временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов. Он пояснил, что в этом случае страна потеряет свой оборонный потенциал и его нельзя будет восстановить быстро.

В сентябре болгарские и польские журналисты вскрыли тайные поставки оружия из Болгарии на Украину. Отмечалось, что болгарская и румынская компании отправляют Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня «Град», гаубиц «Гвоздика» и «Акация».