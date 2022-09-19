Неудачные «теневые» сделки: как Болгария поставила Киеву испорченное вооружение

Болгарские СМИ не раз писали о том, что София является крупнейшим поставщиком ракет для реактивной артиллерии для ВСУ через посредников в Румынии, Польше, Чехии или Словакии.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong II, Keystone Press Agency, Global Look Press

Документы, оказавшиеся в распоряжении болгарских и польских журналистов проливают свет на то, как София «в темную» поставляет оружие украинской армии, минуя парламентский запрет наложенный еще в апреле. Черным по белому - схема «теневой» сделки между болгарской компанией «Алганс» и румынской корпорацией «Ромарс» на поставку снарядов для РСЗО «Град», гаубиц «Гвоздика» и «Акация». Принимающая сторона обязалась в кратчайшие сроки передать боеприпасы ВСУ на сумму в 200 миллионов долларов.

В день сделки болгарская компания «Алганс» получила аванс в размере 36 миллионов долларов, переведенный со счета в Великобритании, которая уступает только США по масштабам военной помощи Украине. Остаток суммы должен был быть переведен, как только оружие достигло конечной точки.

Груз приняли в пункте назначения, вот только его качество оставляло желать лучшего. Искореженные, а где-то и ржавые снаряды ВСУ не устроили - партия через Румынию была возвращена назад. Пытаясь сохранить лицо и деньги, представители болгарской компании через Минэкономики республики вышли на госпредприятие Вазовский машинстроительный завод с просьбой отремонтировать боеприпасы.

Заводом, который может осуществлять ремонт боеприпасов в Болгарии, является ВМЗ «Сопот». К ним обратились «Алганс», но мощности госпредприятия оказались полностью заняты контрактами, связанными с Украиной. Срок, который они дали на ремонт, - середина 2023 года.

Более того, журналисты выяснили, что все тот же Вазовский машинстроительный завод производит регулярно всплывающие на Украине гранатометы «Булл-спайк» и термобарические боеприпасы незаконно. Официально изготовление этих снарядов прекращено еще восемь лет назад. Но заказы продолжают поступать. Болгарское издание «Биволь» сообщает, что после отказа руководства предприятия взяться за проект, вице-премьер и министр экономики - на тот момент Корнелия Нинова - устроила на заводе кадровую чистку. Отправила в отставку весь совет директоров. На фоне скандала выяснилось, что снаряды, которая компания «Алганс» пыталась продать на Украину, болгарская сторона закупила у Белоруссии еще в 2015 году. Минск не давал согласие на реэкспорт продукции в третьи страны. А документ якобы его подтверждающий, как сообщают источники издания, - фальшивка.

В то же время разрастается дипломатический скандал, поскольку белорусское государство узнает о нерегулируемом реэкспорте. Через посольство Белоруссии в Софии болгарской стороне направляется официальное письмо о поддельном документе, с помощью которого вывозится поставляемое оружие.

Впрочем, болгарские СМИ не раз писали о том, что София является крупнейшим поставщиком ракет для реактивной артиллерии для ВСУ через посредников в Румынии, Польше, Чехии или Словакии.

«Данная схема - "теневая". Она дает возможность, конечно, поставлять и трем сторонам и, конечно, участвовать в целом в системе продажи вооружения и военной техники на глобальном "теневом" рынке вооружения и военной техники. И, конечно, правительство Болгарии на "теневом" рынке и отдельные лица, назовем их олигархи, конечно же, на этом наживаются», - рассказал военный политолог Александр Перенджиев.

На кадрах телеканала bTV, сделанных в апреле, в аэропорту Софии на украинский самолет АН грузят платформы, предположительно, со снарядами для установок «Град» и танками.

«Я вижу здесь весьма покорное отношение руководства Болгарии к тем указаниям, которые идут из-за океана, из Вашингтона, тем указаниям, которые идут из Брюсселя и Лондона. Вот, наверное, это будет приоритетом. Что касается денег, то, конечно же, любое государство хотело бы получить прибыль от любого взаимодействия, но на крови, которая должна пролиться после поставок против российских вооруженных сил на Украине», - сказал завкафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

В июне министерство обороны Австрии опубликовало видеообзор о военных поставках оружия Киеву из стран Европы. Болгария, как выяснилось, предоставляла Украине танки Т-72 и 152-миллиметровые САУ «Акация». При том, что руководство Болгарии продолжает настаивать на своей непричастности к поставкам на Украину оружия.

Ранее американский дипломат заявил, что Европа исчерпала запасы оружия для поставок Украине. Бывший постпред США при НАТО рассказал, что в некоторых странах Европы уже закончилось оружие для обеспечения военной помощи Киеву.