В стране и мире Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на просьбу Киева Игнат Далакян Стоянов заявил, что пока он является министром, оружие Украине не будет предоставлено. © Фото: Rick Mave, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на просьбу Киева. Об этом сообщил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов. «Посол Украины запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Пока я министр, оружие Украине предоставлено не будет», - заявил Стоянов в эфире Болгарского национального телевидения. Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что Конгресс Соединенных Штатов после выборов может замедлить военную помощь Украине. Как пишет издание, многие республиканцы считают, что средства необходимо тратить на решение своих экономических проблем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика