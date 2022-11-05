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Огненный ураган: экипажи Ка-52 уничтожили позиции украинских боевиков

05:24 05.11.2022
Армейская авиация в ходе проведения СВО сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант и военные грузы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских националистов. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам противника.

В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника неприятеля. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО. 

А накануне экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских сил в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы штурмовой авиации опубликовало Министерство обороны Российской Федерации. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника националистов.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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