Удар по замаскированным целям ВСУ: кадры боевой работы Су-25 ВКС России в ходе спецоперации

В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника Вооруженных сил Украины.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы штурмовой авиации опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника Вооруженных сил Украины.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее летчик Су-35С рассказал, как уничтожил самолет украинских войск в зоне спецоперации. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С и Су-30СМ отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.