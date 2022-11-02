«Аллигаторы» в деле: кадры боевой работы российских вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации

Армейская авиация не только уничтожает технику противника, но и сопровождает колонны, обеспечивает доставку десанта и военных грузов, а также оказывает поддержку с воздуха выполняющим боевые задачи подразделениям на земле.

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