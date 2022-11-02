«Аллигаторы» в деле: кадры боевой работы российских вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации
Экипажи «Аллигаторов» уничтожают опорные пункты и жгут бронетехнику врага.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с боевой работой экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Вертолетчики уничтожают опорные пункты и жгут бронетехнику врага.
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника», - говорится в сообщении.
Армейская авиация не только уничтожает технику противника, но и сопровождает колонны, обеспечивает доставку десанта и военных грузов, а также оказывает поддержку с воздуха выполняющим боевые задачи подразделениям на земле.
Ранее публиковались кадры боевого применения крылатой ракеты ОТРК «Искандер-М».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов