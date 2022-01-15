Врачи сравнили пользу пения с эффектом от тренировки на беговой дорожке

Пение оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. К таким выводам пришли британские ученые. По их мнению, польза от вокальных выступлений сравнима с интенсивными тренировками в спортивном зале.

«Пение в течение четырех минут может увеличить частоту сердечных сокращений до скорости сжигания жира - 139 ударов в минуту. Во время группового пения, как и во время караоке, частота сердечных сокращений может достигать 153 ударов в минуту, что эквивалентно кардиозоне высокой интенсивности», - приводит портал «Медик Форум» выводы специалистов.

Помимо благотворного влияния на фигуру, пение способствует синтезу дофамина, в связи с чем человек лучше спит. Исполнение любимых композиций также сравнимо с медитацией, считают ученые.

Ранее стало известно, что пение является одним из лучших способов восстановления легких после перенесенной коронавирусной инфекции. Со слов руководителя отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омаровой, для этого лучше всего подойдут народные, более протяжные песни.