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Эпидемиолог посоветовала петь для восстановления легких после COVID-19

Ян Брацкий
10:10 15.08.2021
Пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, необходимо тщательно следить за своим питанием, больше двигаться и принимать витамины.
Эпидемиолог посоветовала петь для восстановления легких после COVID-19
© Фото: Robina Weermeijer, Unsplash
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Пение является одним из лучших способов восстановления легких после перенесенной коронавирусной инфекции. Так считает руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. С ее слов, лучше всего подойдут народные, более протяжные песни. А еще необходимо соблюдать привычный режим сна и бодрствования, принимать витамин D и выполнять простые физические упражнения.

Приступать к реабилитации необходимо как можно раньше, так как COVID-19 может иметь далеко идущие последствия для здоровья.

«Нужно обязательно употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», - сказала в беседе с РИА Новости Омарова.

Гиподинамия - последствия длительного малоподвижного образа жизни из-за коронавируса, также отрицательно сказывается на состоянии переболевших, уверена она.

Поэтому нельзя после выписки из стационара сразу возвращаться в офис и сидеть за компьютером целый день. Лучшим вариантом будет постепенное наращивание двигательной активности, сказала Омарова. Это могут быть простые прогулки в парке.

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