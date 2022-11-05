Воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины

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Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Об этом сообщает Минцифры страны. Сирены звучат в Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Воздушная тревога на Украине звучит регулярно с 10 октября. Именно с этого дня Вооруженные Силы Российской Федерации наносят ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры, связи и управления войсками. Это стало ответом на спланированный и осуществленный СБУ теракт на Крымском мосту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эти удары уничтожили 40% энергетической инфраструктуры, что привело к веерным отключениям света.