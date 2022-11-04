Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Власти регионов, в которых звучат сирены тревоги, просят жителей немедленно пройти в укрытия.

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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Речь о Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях, о чем свидетельствуют онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

«Немедленно пройдите в укрытие», - говорится в сообщении ведомства.

Накануне воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины. Сирены звучали в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной украинским военным части Запорожской области.

Вооруженные Силы Российской Федерации начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, включая оборонные объекты, объекты военного управления и связи, с 10 октября - спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По заявлению российских спецслужб, за организацией теракта стоит СБУ.