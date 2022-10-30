Украинские аппетиты: как Зеленский выпрашивает помощь у стран Запада

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Украинский президент Владимир Зеленский уже может открывать турагентство для любителей экстремальных приключений. На этой неделе на Украину впервые с начала спецоперации приехал президент Германии. На столе в его купе букет ирисов, это не дружеский жест со стороны Киева, а хамоватый намек на обещанные Украине системы ПВО IRIS-T. А чтобы наверняка сработало, Штайнмайера битый час мариновали в бомбоубежище в деревне Корюковка под Черниговом, хотя никаких ударов Россия в тот момент не наносила. Фото президента Германии в бомбоубежище, тут же облетело все немецкие СМИ. Шоу с сиреной явно удалось.

«Мы не ожидали этого, но это дало понять нам и нашим попутчикам, что страна находится в состоянии войны. Это все намного страшнее, чем мы представляли себе тут, в Германии. Воздушная тревога не вписывается в нашу картину мира, в то время как здесь постоянно летают ракеты, а беспилотники наносят серьезный ущерб», - заявил немецкий президент.

С начала спецоперации Штайнмайер порывался приехать на Украину дважды. Первый раз в апреле, но тогда в Киеве ему дали понять, что видеть не хотят из-за якобы «тесных связей» с Россией и пресловутой формулы Штайнмайера. И на прошлой неделе, когда сам он на фоне воздушных ударов побоялся ехать. Но, видимо, ехать пришлось. Для Украины его визит - новая возможность просить «всего и побольше».

Штайнмайер в Киеве, а Зеленский на прямой связи с Берлином - там проходит конференции по восстановлению украинской инфраструктуры. Зеленский требует $17 миллиардов и «немедленно». Украине сколько бы не дали - все мало.

«Мы пока не получили ни единого цента на реализацию плана "Быстрое восстановление". Я инициировал создание Фонда восстановления Украины. В наблюдательный совет на 75% войдут представители стран-доноров», - заявил Зеленский.

Для восстановления инфраструктуры, по оценкам Германии, Украине нужно не меньше 5 миллиардов евро ежемесячно. А где такие суммы брать? Глава Еврокомиссии предложила национализировать российские активы, а проще говоря - украсть.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы. Вот наша задача. Это не так просто с юридической точки зрения, но мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу из представителей наших государств и международных экспертов. Ее цель не только определить, где и что заморожено, но и понять, какие есть легальные предпосылки для конфискации средств и направления их на восстановление Украины», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

При этом все понимают, что на Украине способны своровать любые суммы. Поэтому в правительстве Германии предлагают параллельно подумать, как бороться с украинской коррупцией. В успех этой борьбы на самой Украине не сильно верят. И вспоминают как сам Зеленский еще в бытность актером безжалостно высмеивал национальную идею Украины - попрошайничество.



Теперь уже не в шутку, а всерьез не актер, а президент Зеленский раздает интервью направо и налево. Пообщался и с канадскими журналистами. Говорил много, ругал Россию и Иран, который якобы поставляет Москве беспилотники. Но внятно сформулировать свою мысль так и не смог. Начал заикаться, забывать слова, внезапно переходить на английский, потом снова на украинский. А в самых волнительных местах и вовсе - издавал странные звуки. Как написали в сети - «перешел на змеиный язык».

Президент Украины не только клянчит, но и предъявляет претензии. Сейчас в немилость Киева попал Израиль. За то что наотрез отказывается отправлять оружие Киеву. Зеленский требует от Тель-Авива определиться с кем они - с Украиной или с Россией. Посол Израиля в Киеве - заявил, в случае эскалации за землю обетованную точно никто не заступится, а потому Тель-Авив не собирается жертвовать безопасностью своей страны ради Украины.

«Мы не являемся членом НАТО. Страны, которые оказывают наибольшую военную помощь Украине - это страны, которые входят в НАТО, и на них распространяется защита НАТО. Израиль же в одиночку пытается бороться с террором. Израиль все войны, которые происходили на Ближнем Востоке, выигрывал практически без помощи других стран», - заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Украину исторически искусственным государством. Российский лидер напомнил об исторических фактах передачи различных территорий, повлиявших на формирование границ Украины.

Подробнее о том, как украинский президент требует помощь от стран Запада и как киевский режим превратил свою страну в полигон для испытаний западного оружия смотрите в материалах Юлии Шатиловой.