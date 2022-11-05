Блинкен назвал последствия введения ценового потолка на российскую нефть

Накануне стало известно, что страны G7 намерены в ближайшие недели завершить введение ограничений цен на российскую нефть.

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Россия будет вынуждена продавать свою нефть даже после введения ценового потолка. В этом уверен государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у нее будет интерес продолжать поставки энергоресурсов», - приводит РИА Новости заявление Блинкена.

Со слов госсекретаря США, официальная Москва пойдет на это для продолжения финансирования специальной военной операции по защите мирного Донбасса.

«Введение потолка по крайней мере снижает негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке», - отметил госсекретарь.

Ранее стало известно, что страны G7 намерены в ближайшие недели завершить введение ограничений цен на российскую нефть. Об этом говорится в письменном заявлении глав Министерств иностранных дел США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. Конкретную сумму стороны согласуют позже.

Россия неоднократно и на разных уровнях заявляла, что введение потолка цен на энергоресурсы приведет лишь к тому, что Москва перенаправит экспортные потоки в страны, где соблюдаются рыночные условия торговли. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее напомнил, что односторонние ограничения цен будет расцениваться, как нарушение контрактных обязательств, что повлечет за собой прекращение поставок. На фоне энергетического кризиса в Европе это приведет к еще большему росту стоимости углеводородов.