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Миллер заявил, что введение потолка цен на газ повлечет за собой прекращение поставок

Игнат Далакян
11:54 16.10.2022
Миллер подчеркнул, что «Газпром» руководствуется подписанными контрактами.
Миллер заявил, что введение потолка цен на газ повлечет за собой прекращение поставок
© Фото: Oliver Dietze, dpa, Globallookpress
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Введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны «Газпрома». Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», - цитирует Миллера ТАСС.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак выразил надежду, что Евросоюз не станет вводить потолок цен на импортируемый газ. При этом по указал, что данная мера вызовет лишь обратный эффект.

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