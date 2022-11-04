G7 намерена в ближайшие недели ввести потолок цен на нефть из России

При этом РФ не намерена поставлять энергоресурсы на чьих-то условиях.

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Страны G7 намерены в ближайшие недели завершить введение ограничений цен на российскую нефть. Об этом говорится в письменном заявлении глав Министерств иностранных дел США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.

«Мы завершим введение ограничений цен на перевозимую по морю российскую нефть в ближайшие недели», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и за свой счет оплачивать чужое благополучие. По его словам, РФ не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.

Президент также отметил, что Россия готова совершать поставки энергоресурсов в Европу, но европейцы не хотят их покупать. Тем не менее РФ всегда готова к торговле.