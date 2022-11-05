Зеленский открыл сбор пожертвований на украинский флот морских дронов

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности морской акватории Украины.

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На Украине могут создать флот морских дронов за счет добровольных пожертвований, сбор которых будет запущен на следующей неделе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление - аккумулировать средства для флота морских дронов», - сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности морской акватории Украины.

Напомним, ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщили в Министерстве обороны России, атакованные корабли ЧФ были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Кроме того, специалисты Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств провели экспертизу навигационных модулей, извлеченных из беспилотников, которые применялись во время теракта в Севастополе 29 октября. После того, как морские беспилотные аппараты были подняты на поверхность, в них обнаружились модули канадского производства. Также был установлен маршрут, по которому шли устройства.