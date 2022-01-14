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В Германии затягивание признания «Спутника V» объяснили экономическими причинами

Анна Касаткина
08:50 14.01.2022
Депутат бундестага считает, что ЕМА таким образом защищает рынок в интересах крупных западных фармацевтических компаний.
В Германии затягивание признания «Спутника V» объяснили экономическими причинами
© Фото: sputnikvaccine.com
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Вакцина «Спутник V» была бы одобрена в Евросоюзе уже давно, если бы Европейское агентство лекарственных средств (EMA) принимало решения, исходя только из медицинских показателей. Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы Германии» Петр Быстрон.

«Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам», - сказал он.

Депутат объяснил, что ЕМА таким образом защищает рынок в интересах крупных западных фармацевтических компаний. По словам Быстрона, оно также не желает, чтобы в Россию произошел приток иностранной валюты.

«Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, "Спутник V" уже давно был бы одобрен в ЕС», - заключил собеседник издания.

Ранее в центре Гамалеи объяснили, что российский препарат «Спутник V» все еще не легализован со стороны EMA из-за того, что российское и европейское законодательства по регистрации вакцин плохо гармонизированы друг с другом.

Несколько дней назад стало известно, что эксперты агентства дали положительное заключение в отношении признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и проведения клинических испытаний данного препарата.

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