Следователи допросили собственника клуба в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек

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В Костроме следователи допросили собственника здания развлекательного клуба «Полигон», где при пожаре погибли 13 человек. Об этом сообщили в СК России. Также продолжаются допросы потерпевших и свидетелей.

«Установлен и допрошен собственник здания, который сдавал помещения в аренду нескольким арендодателям», - передает ТАСС заявление ведомства.

В следственном комитете также сообщили, что при осмотре места происшествия изъяли остатки электропроводки. Также собраны фрагменты сигнального заряда и напольного покрытия, потолочного перекрытия и другие предметы.

Напомним, ранее правоохранители задержали директора ООО «Империя», организовавшей работу клуба «Полигон». Также пойман и предполагаемый виновник пожара.