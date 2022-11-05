Бывший глава МВД Сербии обвинил Евросоюз в обострении ситуации в Косово

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В обострении ситуации в самопровозглашенной республике Косово виноват Европейский союз, который не выполнил роль гаранта и контролера Брюссельского соглашения. Об этом заявил бывший министр внутренних дел Сербии Александар Вулин.

«Брюссельское соглашение не было выполнено, и Сербия не несет за это ни малейшей ответственности», - приводит слова Вулина газета «Вечерне новости».

Также он раскритиковал Приштину. По словам Вулина, косовские власти сделали все, чтобы Брюссельское соглашение не было реализовано.

Напомним, обстановка в регионе обострилась после того, как косовары с 1 ноября начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с выданными властями Сербии номерами начнут выдавать предупреждения, а затем будут их штрафовать.

С 1 по 20 ноября нарушителей будет ждать выговор, а с 21 ноября по 21 января - штраф в размере 150 евро. С 21 января по 21 апреля будут выдаваться временные номера для использования их поверх запрещенных, а после истечения этого срока машины будут изымать как не имеющие регистрации.