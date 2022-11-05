Огненная западня: что известно о трагедии в костромском клубе «Полигон»

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Это первые кадры ночного пожара в Костроме. Сильное задымление в ресторане «Полигон» сняли жители соседних домов около трех часов ночи. В помещении тогда находились около трехсот человек. Кто-то отмечал день рождения, кто-то - День народного единства. Праздник закончился после потасовки, когда один из участников драки решил выстрелить из охотничьего ружья. Прямо в воздух.

Огонь за четыре минуты распространился по зданию. Первым делом загорелся потолок. Потом пламя перекинулось на декорации. Люди начали спешно покидать помещение, но открыты были только три эвакуационных выхода из семи. Началась давка и паника. Прибывшие на место спасатели были вынуждены выламывать двери.

Эвакуировать удалось 250 человек. Во многом благодаря одному из посетителей. Это Андрей Кузьмин, именно его благодарят в костромских соцсетях. Мужчина повел людей к запасному выходу, выбил дверь и помог выйти на улицу.

«Я думал, как мне вообще отсюда выйти. Я дверь вынес, и толпа пошла в эту дверь. Я думаю, что если бы я не вынес ее, там было бы все печально», - рассказал Андрей.

Также спасшиеся благодарят сотрудников МЧС и таксиста Максима, который бесплатно отвез их домой. Но 13 человек так и не смогли выбраться живыми из огненной западни.

По соседству с рестораном находился жилой дом. Огонь мог перекинутся и на него. Спасатели экстренно эвакуировали жителей.

«Подошли и сказали: "Эвакуация, пожар, выходите, чтобы не задохнулись», и мы ходили по улице. Стояли автобусы и можно было сесть погреться. Мы до пяти часов ходили и потом сами домой пошли. Видели только пламя высоченное», - рассказывает одна из местных жительниц.

Виновником пожара оказался 23-летний местный житель. Он сам явился в отделение и рассказал полиции, что выстрелил из охотничьего ружья несколько раз. Задержана и директор компании, которая организовывала работу клуба. Ее ведут в здание Следственного комитета. Женщина проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Хозяином «Полигона» оказался депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. На место происшествия он не приезжал. Извинения родственниками погибших принес только в письменном виде. Но на телефонные звонки весь день ни он, ни его помощница не отвечали.

Жители города рассказывают, что заведение работало по очень интересному принципу. Днем это была столовая, а вечером оно превращалась в гламурный ночной клуб. Иногда он был переполнен - из здания было практически невозможно выйти.

Больше всего погибших нашли в курилке клуба. Она находилась внутри здания. По правилам пожарной безопасности - это запрещено. Но заведение, как оказалось, не проверяли. Собственником объекта являлся индивидуальный предприниматель. С начала пандемии до конца 2022 года действовал мораторий на проведение проверок бизнеса. По другим данным, арендатор помещения уведомил о том, что прекратил деятельность на этом объекте.

Фасад и вывеска кафе сильно не пострадали, а вот внутри сгорело практически все. Обвалился потолок. Целой осталась только барная стойка. Пообщаться с теми, кто был в тот роковой момент в «Полигоне», нам пока не удалось. Все дают показания в Следственном комитете

Всем родственникам погибших окажет помощь правительство области. А в понедельник, 7 ноября, в области объявлен день траура.