Адвокат Болдуина рассказал о проверке властями телефона актера

Американский актер Алек Болдуин на добровольной основе передал свой мобильный телефон властям для проверки. Правоохранительные органы предполагают, что устройство может стать источником улик по делу, связанному с трагическим случаем на съемочной площадке при работе над фильмом «Ржавчина».

Об этом сообщил адвокат звезды Аарон Дайер, отметив, что в сотовом актера будто бы не удастся найти ответы для расследования. Защитник знаменитости указал, что все еще остается основной вопрос, требующий решения: как боевые патроны попали на площадку. Об этом пишет NBC News.

Ранее на актера Алека Болдуина подали в суд после смерти человека из-за выстрела огнестрельного оружия на съемочной площадке картины «Ржавчина». Отец погибшего в результате инцидента оператора Галины Хатчинс выразил мнение, что Болдуин отчасти виноват в ее гибели.