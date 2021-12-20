Отец застреленного оператора считает актера Болдуина причастным к смерти дочери

Анатолий Андросович, отец погибшего оператора Галины Хатчинс, в сторону которой случайно выстрелил актер Алек Болдуин во время съемок фильма «Ржавчина», заявил, что Болдуин частично виновен в ее смерти. Кроме того, мужчина не понимает, почему актер не хочет признавать, что нажал на спуск.

«Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер - это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок. Поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери», - цитирует издание The Sun слова отца погибшей.

Анатолий Андросович также отметил, что смерть Галины Хатчинс крайне тяжело переживает ее сын. Он не уверен, что мальчик «когда-нибудь полностью оправится от этого удара.

Ранее Алек Болдуин дал первое интервью после убийства на съемочной площадке. Он, в частности, рассказал, что за пистолет на съемках отвечал только один человек, но не уточнил, кто именно.