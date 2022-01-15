Полиция получила доступ к телефону Болдуина после трагедии на съемках

Актер Алек Болдуин передал свой смартфон полиции в рамках расследования уголовного дела, после случайной гибели оператора на съемках очередного фильма в прошлом году. Об этом рассказал его адвокат Аарон Дайер. Следователи не имели доступа к устройству почти месяц, несмотря на выписанный ордер, сообщили накануне в офисе шерифа по округу Санта-Фе.

«Сегодня утром Алек добровольно передал свой телефон властям, чтобы они могли завершить свое расследование. Но дело не в телефоне, в нем нет ответов. Алек не сделал ничего неправильного», - приводит слова юриста телеканал NBC News.

Трагедия произошла 21 октября прошлого года во время съемок вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико. Во время репетиции актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми, а не холостыми патронами. В результате инцидента смертельное ранение получила оператор фильма Галина Хатчинс. Кроме того, пострадал режиссер картины Джоэл Соус.

Подробности инцидента Алек Болдуин рассказал ранее, во время первого интервью после гибели Хатчинс. Актер, в частности, заявил, что не спускал курок револьвера, а роковой выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Как сообщил артист, эту сцену многократно репетировали и никогда в ходе репетиций не нужно было нажимать на курок. Он при этом добавил, что большим пальцем производил манипуляции со взводом ударного механизма, повторно напомнив, что не нажимал на спусковой крючок. Болдуин подчеркнул, что никогда бы не направил пистолет на человека и не нажал бы на спуск.