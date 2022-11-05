Выставка графических новелл о подвигах бойцов ВС РФ на фронтах спецоперации открылась в Москве

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Тематическая выставка графических новелл «Знание о героях» торжественно открылась в Музее Отечественной войны 1812 года. Мероприятие является частью проекта Российского общества «Знание» и проводится с целью объединения молодежи вокруг общенациональных ценностей. На стендах представлены десять историй, посвященных героям спецоперации на Украине. Как отметили организаторы выставки, формат комиксов был выбран неслучайно.

«Сегодня на фронтах спецоперации военные сражаются за наше будущее, за мир, в котором есть Россия. Появляются новые герои, которым мы и посвятили эту выставку. Это люди, на которых стоит равняться и которых мы должны быть достойны. Мы хотим показать подлинные истории мужества. Неслучайно мы выбрали формат комиксов, ведь мы ориентируемся на молодежь. Настоящие герои, это не вымышленные персонажи, а живые люди, которые совершают подвиги из любви к Родине. Надеюсь, они нас всех вдохновят и каждый внесет свой вклад в общую победу», - сказал на церемонии открытия выставки Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Реальные истории героев спецоперации воплощены в красках профессиональными художниками. Графические новеллы, посвященные военнослужащим – Героям Российской Федерации доступны также на сайте Российского общества «Знание». Вскоре афиши с QR-кодами, ведущими в соответствующий раздел сайта, появятся во всех российских школах. По мнению директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, проводимая в этом направлении работа важна и необходима.

«Многие вспоминают события Великой Отечественной войны. Так вот, самая первая выставка в нашем музее в 1941 году была организована в сентябре, через три месяца. Так было нужно. Это было нужно тогда, это нужно сейчас. Мы должны помнить людей, которые отдают свои жизни за нас, за нашу страну, за то, чтобы мы нормально развивались. Сейчас выставка оформлена в графическом варианте, но мы работаем над сбором свидетельств и фактов. Все это будет храниться в музеях и оформится со временем в других выставочных проектах», - подтвердил Левыкин.

С его слов, уже сейчас запланирована выставка с рабочим названием «Новороссия». Экспозиция расскажет об истории этой части нашей родины и о людях, которые боролись за эти земли. Завершится выставка рассказом о современных событиях.

Открытие выставки состоялось в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств - 2022». Теперь экспозиция будет работать для всех, кто хочет отдать дань уважения героям спецоперации, вход на выставку по билету в Музей Отечественной войны 1812 года.