За отвагу и мужество: на передовой спецоперации наградили отличившихся военнослужащих ЗВО

Госнаграды вручили солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений ЗВО.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) наградили за проявленные в ходе специальной военной операции мужество, отвагу и самоотверженность. Медали и ордена вручил заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-майор Владимир Луговой.

Отличившиеся военнослужащие на передовой получили орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», медали «За спасение погибавших» и медаль Жукова.

Государственные награды вручили солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений ЗВО, проявившим мужество, героизм и отвагу, высокие профессиональные и личные качества в ходе проведения спецоперации.

Генерал-майор Луговой поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу. Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Сразу после награждения военные вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее Министерство обороны России показало кадры награждения связистов ЗВО. К своим подразделениям прибыли представители штаба округа во главе с начальником войск связи полковником Олегом Зюбиным.