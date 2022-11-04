За отвагу и мужество: на передовой спецоперации наградили отличившихся военнослужащих ЗВО
Военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) наградили за проявленные в ходе специальной военной операции мужество, отвагу и самоотверженность. Медали и ордена вручил заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-майор Владимир Луговой.
Отличившиеся военнослужащие на передовой получили орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», медали «За спасение погибавших» и медаль Жукова.
Государственные награды вручили солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений ЗВО, проявившим мужество, героизм и отвагу, высокие профессиональные и личные качества в ходе проведения спецоперации.
Генерал-майор Луговой поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу. Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
Сразу после награждения военные вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.
Ранее Министерство обороны России показало кадры награждения связистов ЗВО. К своим подразделениям прибыли представители штаба округа во главе с начальником войск связи полковником Олегом Зюбиным.