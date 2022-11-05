В ДНР неизвестные расстреляли судью, вынесшего приговор иностранным наемниками

Мужчина находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

© Фото: Верховный суд ДНР

На судью Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР), участвовавшего в процессе над иностранными наемниками, совершено покушение в Углегорске, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сообщение о покушении на Никулина поступило в дежурную часть вечером 4 ноября.

«Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские восстанавливают картину произошедшего, подозреваемых разыскивают, добавили в ведомстве.

Никулин председательствовал в процессе над иностранными наемниками, воевавшими на стороне Украины — британцами Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, а также марокканцем Саадуне Брагиме. Он приговорил наемников к смертной казни, впоследствии иностранцы были обменяны.

Ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) рассказали, что спецслужбы Украины пытались отравить высокопоставленное должностное лицо. Теракт планировался перед референдумом о вхождении в состав РФ для дестабилизации обстановке в республике, сообщили в министерстве госбезопасности ЛНР.