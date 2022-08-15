В ДНР показали кадры судебного заседания по делу иностранных наемников

В частности, суд огласил обвинение всем пятерым наемникам, воевавшим на стороне украинской армии.

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Телеканал «Звезда» демонстрирует кадры из Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР, в котором состоялось открытое судебное заседание в рамках рассмотрения по первой инстанции уголовного дела по обвинению Матиаса Густавссона, Векослава Пребега, Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили. Все пятеро иностранных наемников из Хорватии, Британии и Швеции воевали на стороне украинских вооруженных сил.

Матису Гутсавассону, Векославу Пребегу и Джону Хардингу предъявлено обвинение по трем статьям: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие наемников в вооруженном конфликте и военных действиях и совершение действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР. Эндрю Хиллу прокуратура ДНР инкриминирует участие в военных действиях на стороне ВСУ. Действия Дилана Хили сторона обвинения квалифицировала как пособничество вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте и военных действиях.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством были допрошены подсудимые, свидетель по делу, а также исследованы письменные материалы дела.

Напомним, 9 июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое наемников из Великобритании и Марокко. Приговор был вынесен Шону Пиннеру, Эйдену Аслину, а также Сааудуну Брагиму.