В ЛНР рассказали, как спецслужбы Украины пытались отравить высокопоставленное должностное лицо

Как утверждается, теракт планировался «с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР и дезорганизации органов власти».

© Видео: МГБ ЛНР © Фото: The Presidential Office of Ukraine, globallookpress

Украинские спецслужбы планировали перед референдумом в ЛНР отравить высокопоставленное должностное лицо республики, чтобы спровоцировать дестабилизацию обстановки. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

«Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта», - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Утверждается, что теракт планировался «с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР и дезорганизации органов власти».

Напомним, голосование на референдумах по вопросу о вхождении в состав России в качестве субъектов началось 23 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Оно продлится до 27 сентября включительно.

Ранее наблюдатель из Италии рассказал, что нахождение на референдуме в Запорожье может привести к санкциям против наблюдателей. По его словам, возникают опасения о применении насилия против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и тех, кто проводит референдум.