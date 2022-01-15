Американский сенатор представил новый проект санкций против России

Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил новый проект ограничительных мер против руководства РФ в на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом проинформировала пресс-служба законодателя.

«Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций», - сказано в тексте сообщения.

Также сенатор предлагает сделать обязательным для американской разведки отчет Конгрессу каждые 20 дней, в котором будет говориться о том, «нарушила ли Россия украинскую территориальную целостность». Если же такое случиться, то Рубио предлагает в течение десяти дней ввести ограничительные меры против высших чиновников РФ.

«Заблокировать их собственность и визы», - говорится в документе.

Аналогичные меры предлагается ввести против российских бизнесменов, которые находятся под санкциями с 2017 года.

Помимо этого, Рубио намерен «запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах» и ввести ограничения в отношении SWIFT. Сенатор собирается пойти на эти шаги, если не будет остановлено обслуживание российских банков, которые попали под действие данного законопроекта. Он также требует немедленного ввода санкций против «Северного потока - 2».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике.

Накануне советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что американские санкции против других стран являются неэффективными, согласившись с доводами журналистов о том, что ограничительные меры не всегда позволяют Вашингтону добиться всех поставленных задач.