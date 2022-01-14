Лавров заявил, что Россия готова к любым санкциям Запада

РФ готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам года.

«От них чего угодно можно ждать. Но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики. У нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как отметил министр иностранных дел, механизмы экономических связей, которые в той или иной степени зависят от контролируемых западом структур связаны с рисками.

«Мы от этих рисков уже последовательно и быстро избавляемся. В том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях», - добавил Лавров.

Ранее Лавров назвал нервным срывом законопроект американских сенаторов о новых санкциях против России в случае «нападения на Украину». Министр подчеркнул, что Москва никогда не будет использовать методы санкционного давления на мировой арене.