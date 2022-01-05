Гинцбург сообщил, когда будут доступны назальная и детская вакцины от COVID-19

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина для детей всех возрастов и назальная вакцина от COVID-19 станут доступными уже в этом году.

«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной», - сообщил он РИА Новости.

Гинцбург рассказал, что на конец 2022 года запланировано клиническое тестирование препарата, защищающего от гриппа и коронавируса одновременно.

«Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей - тех, кто пожелает, конечно - вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно», - подчеркнул директор Центра им. Гамалеи.

Ранее Александр Гинцбург назвал сроки выхода на рынок назальной вакцины от коронавируса. Отмечалось, что данная вакцина будет эффективна против штамма «омикрон».