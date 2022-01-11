Европейский регулятор дал положительное заключение по производству «Спутника V»

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств дали положительное заключение в отношении признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и проведения клинических испытаний данного препарата. Об этом сообщил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.

«Вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», - сказал Логунов в эфире «Соловьев Live».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин заметил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако, по его словам, они расцениваются, скорее, как успокаивающие Москву.

В конце декабря прошлого года в ВОЗ заявили, что продолжают оценивать техническое досье российского препарата от коронавирусной инфекции и ждут дополнительные об этой вакцине.