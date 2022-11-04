Антонов рассказал, какие товары могут попасть под ценовой потолок Запада

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Ценовой потолок в случае успеха инициативы введения предельной стоимости российской нефти могут распространить на газ и металлы. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, ценовой потолок на российскую нефть ведет мировую экономику «в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта». При этом обещанная «нить Ариадны» — якобы готовность РФ продавать сырье себе в убыток — является мифом с самого начала, подчеркнул посол. Антонов пояснил, что страна остановит поставки странам, которые пытаются искусственно сдерживать цены.

«Наш посыл ясен: если этот механизм будет, тем не менее, внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы», — заявил дипломат в статье для американского издания National Interest.

Он добавил, что ограничение стоимости в будущем могут ввести на любые товары, в которых будут заинтересованы «западные капиталы».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и Австралия достигли договоренности по введению предельной цены на нефть из РФ. Ожидается, что решение огласят позже в ноябре. В России неоднократно заявляли, что страна не собирается поставлять «черное золото» тем государствам, которые поддержат ограничения.