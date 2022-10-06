В стране и мире Москва предупредила Брюссель об ответе на очередные санкции Ян Брацкий По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, введение потолка цен на нефть говорит об отказе ЕС и США от принципов рыночной экономики. © Фото: Allexander Makarov, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Официальная Москва ответит Евросоюзу на введение потолка нефтяных цен переориентацией экспортных потоков. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нашим ответом будет переориентация нефтяного экспорта в те страны, которые готовы с нами нормально сотрудничать... установления некоего произвольного потолка цен на нефть - это лишнее подтверждение того, что Брюсселю и Вашингтону принципы рыночной экономики чужды», - сказала Захарова. Сегодня в Брюсселе объявили о принятии очередного, восьмого пакета антироссийских санкций. В числе прочего, рестрикции предусматривают введение потолка цен на российскую нефть. Кроме того, запретительные меры коснутся поставок табака, химикатов, продукции сталелитейной промышленности, древесины, бумаги и многого другого. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика