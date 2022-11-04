Reuters: G7 и Австралия договорились ввести потолок цен на российскую нефть

По словам собеседника издания, финальное решение по уровню цены на нефть из России страны примут позднее в ноябре.

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Страны - участницы «Большой семерки» и Австралия пришли к соглашению по установке фиксированной цены на нефть из России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

«Коалиция (G7 и Австралии) договорилась о фиксированном ценовом потолке, который будет регулярно оцениваться», - приводит агентство слова источника.

Как отмечается, западные страны отказались от плавающего уровня цены на российскую нефть. По словам собеседника издания, финальное решение по уровню цены на нефть страны примут позднее в ноябре.

Ранее США отказались от введения потолка цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс 8 ноября. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента.