Помощник Байдена по нацбезопасности оценил переговоры с Россией

В Вашингтоне назвали полезными минувшие консультации по российским предложениям в сфере безопасности. Об этом на брифинге для журналистов сообщил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы завершили неделю интенсивного дипломатического взаимодействия в ряде форматов: диалог по стратегической стабильности, Совет Россия - НАТО и ОБСЕ. Россия выразила свою обеспокоенность, мы - свою <...>», - приводит ТАСС слова Салливана.

По мнению госсекретаря Энтони Блинкена, дискуссии были довольно прямыми и откровенными. Встреча дала повод о многом задуматься ее участникам, добавил он.

«Теперь мы будем размышлять и консультироваться с союзниками относительно того, как действовать дальше», - сказал Блинкен.

По словам Салливана, никаких конкретных сроков новых переговоров США и России по данной повестке не обозначено. Стороны находятся в постоянном контакте, а Вашингтону необходимо обсудить услышанное в ходе консультаций со своими партнерами.

В Кремле на это ответили, что бесконечное затягивание ответа из-за океана Москву не устроит. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, минувшие встречи были организованы не ради самого процесса, а для достижения результата.

Напомним, 17 декабря минувшего года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Соответствующие консультации состоялись 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене.